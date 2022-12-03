大陸河南一位女孩最近在練習寫自己的名字，但因為她的爸爸的姓氏「爨」很罕見，總筆劃高達29劃，讓她寫到很崩潰，而她的名字的筆劃也超多，讓她越寫越難過，最終忍不住開口詢問媽媽能否改名換姓，引起網友討論。

綜合陸媒報導，大陸河南一位媽媽分享，最近在教女兒寫自己的名字「爨懿曦」，但因為不管是姓氏還是名字的筆劃都多到不行，讓孩子越寫越難過，不斷詢問能否改名換姓，讓她聽了啼笑皆非，只能輕聲安慰說「那今天就不練習寫了，行不行？」

女童的姓氏很罕見為「爨」。（圖／翻攝自教育部字典）

不少網友看了女娃的姓氏直呼，這個姓氏會影響到考試作答的速度。「別人寫完考卷了，她可能還在寫名字」、「若有同學叫『丁一』，對方寫完試卷，這位小妹妹可能還在努力寫出自己的名字」、「第一次見到這麼複雜的字，還去查了字典。」

對此，女童的媽媽也補充說，看到孩子練習寫名字痛苦的模樣，她真的是又同情又想笑，內心也忍不住想說「真是抱歉給你找了一個這樣姓氏的爹！」

根據教育部國語辭典修訂本的資料，「爨」字的讀音為「ㄘㄨㄢˋ」，與篡位的「篡」讀音相同，筆劃共29劃，是個罕見的姓氏。當動詞用的話有以火燒煮食物的意思。而懿字的筆劃則是22劃；曦字則有20劃，因此總共算下來，女孩的名字共71劃。