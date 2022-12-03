南韓演員玄彬與女星孫藝真因戲結緣，從戲裡愛到戲外，近日更是喜獲麟兒升格新手爸媽，但卻傳出玄彬慘遭日本封殺消息，而背後原因據悉是因他新參與主演的一部電影。

玄彬最新主演電影《哈爾濱》上個月開拍，劇中玄彬飾演在哈爾濱站大韓義軍參謀中將「安重根」，劇情內容則是安重根狙擊伊藤博文的諜報動作劇，由於這部分疑似觸動韓日兩國的敏感神經，因此相關人士透露，玄彬原先受日本邀約開價近十億合作的見面會及寫真，但對方態度突然轉變，不斷遭到各種理由推託。

對此，玄彬經紀公司回應：「因海外粉絲眾多，透過網路進行監督，完全感受沒有感受到日本市場對於玄彬的變化，粉絲見面會和電視節目、公演等日本活動仍持續在諮詢，因此沒有什麼不同」，此外，也強調玄彬目前將會把重心放在陪伴老婆與孩子，年後才會返回《哈爾濱》劇組。

事實上，玄彬並非韓日傳出矛盾衝突被影響的首例，過去南韓歌手李承哲因在獨島（日稱竹島）舉行祈願統一演出，遭日本拒絕入境八年，而知名綜藝節目《兩天一夜》中，李壽根及宋一國等人因參加宣誓獨島主權游泳接力活動，也因此遭受差別待遇。