本屆世足賽的歐洲、南美霸權受到衝擊，阿根廷首戰敗給沙烏地阿拉伯，韓國在淘汰邊緣起死回生，日本突破強敵環伺的死亡之組，另還有「脫洋入亞」的袋鼠軍團澳洲，破天荒3支亞足聯球隊晉級16強。這是1994年以來首度沒有球隊以3連勝晉級。造成這種情況的諸多原因，包括歐亞足球差距縮小、世足賽程干擾、以及小組賽最後一輪強隊保留實力。

日、韓、澳在腳法與控球率方面仍遜於歐洲球隊，但是在速度、鬥志方面不相上下。德國對日本拿到74%控球率，西班牙對日本更是達到誇張的83%控球率，雖然對西班牙的進球有爭議，但日本打敗德國的時候就證明了自己的實力。

小組賽最後一輪隨著晉級情勢明朗而出現多場爆冷，包括法國敗給突尼西亞、西班牙敗給日本、葡萄牙敗給韓國、巴西敗給喀麥隆。法國在下半場中途才換上主力球員，結果因此中斷跨屆9連不敗紀錄。巴西意外輸球之後仍維持分組第1，但是被喀麥隆成為首支在世足戰勝巴西的非洲球隊。葡萄牙同樣保住分組第1不必出全力，但輸給韓國也出乎他們預料。

澳洲、丹麥最後一輪面臨生死戰，丹麥卻還是踢不贏澳洲，以及F組的比利時爆冷淘汰、摩洛哥搶佔小組第1。這次法國隊明星前鋒本澤馬（Karim Benzema）因傷缺陣，韓國也差點因傷失去隊長孫興慜。外界認為是世足首度把賽程改到冬季，卡到歐洲職業聯賽造成備戰與傷兵問題，畢竟世界頂級球星幾乎都在歐洲聯賽踢球。這並非馬後炮，而是多年前決定改變賽程的時候就引起的強烈反彈。