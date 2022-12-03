南韓知名歌手兼演員李昇基，日前爆出他遭經紀公司HOOK娛樂，私吞出道18年來的音源收入後，網路上便掀起聲援李昇基的活動，甚至有粉絲租下多輛電子看板貨車到HOOK娛樂公司前抗議，李昇基隨後也透過律師發出聲明提告並申請解約。沒想到此事件還未告一段落，網友便發現李昇基的官方網站，已遭經紀公司HOOK娛樂於昨（2）日無預警關閉，讓粉絲們全氣炸，直呼「太誇張」。

根據南韓媒體的報導，李昇基與HOOK娛樂正式撕破臉後，也向經紀公司發送了解約申請書，但事件尚未有結果，粉絲們便在12月2日發現李昇基的官方網站無法登入，甚至出現「網路主頁到期通知」的字樣，讓粉絲們全傻眼。據了解，此官方網站一直都由HOOK娛樂的團隊運營，但HOOK娛樂疑似在接到李昇基的解約書之後，隔日便無預警地關閉了官方網站，讓所有人措手不及。

公司此舉再度激起粉絲的怒火，紛紛在相關新聞版面底下留言：「太惡毒了，破公司一直壓榨李昇基」、「這不叫吸血了，這是吃人吧」、「這老闆是不是有病」、「還說要負責，一翻臉就切斷他所有資源」、「先把吞的錢吐出來吧」、「可憐的歐爸」、「支持告到底」、「有夠誇張，完全情緒用事太幼稚」，在網路上掀起熱議。

據了解，李昇基出道18年來曾唱紅多首經典好歌，受到大批歌迷的愛戴，沒想到日前卻在無意間發現自己竟從沒收到應得的「音源收入」，而是進了公司帳戶，供公司代表權珍英私人使用，事後李昇基曾與權珍英代表詳談，卻遭到對方羞辱、辱罵，李昇基才憤而提告，粉絲們知道後也在網路上發起應援活動替偶像發聲，而全案將進入司法調查。