中共中央機關報《人民日報》3日報導，大陸進一步優化防控工作的《二十條措施》已提出：「加大『一刀切』、層層加碼問題整治力度。」為什麼個別地方還是出現層層加碼情況？大陸國務院聯防聯控機制有關專家解讀，一是防控措施不精準；二是基層工作方法單一、態度生硬、缺乏耐心，與民眾溝通不暢；三是資訊發布不及時、不充分。對此，對造成嚴重後果的要依法依規嚴肅追責。

專家表示，當前大陸國內疫情防控形勢非常嚴峻複雜，地方防控壓力大。為了盡快控制疫情，個別地方出現了層層加碼的行為。目前群眾反映的主要問題包括3個方面：一是一些地方採取的防控措施不精準，對群眾的生產生活影響比較大，且與國家政策不符；二是個別基層工作人員工作方法單一、態度生硬、缺乏耐心，與群眾溝通不暢；三是少數地方涉疫資訊發布不及時、不充分。

聯防聯控機制稱，要整治層層加碼，地方黨委和政府必須落實屬地責任，嚴格執行國家統一的防控政策，對於隨意封校停課、停工停產，還有未經批准阻斷交通、隨意採取「靜默」管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等各類層層加碼行為，要加大通報、公開曝光力度，對造成嚴重後果的要依法依規嚴肅追責。將及時有效解決群眾反映的急難愁盼問題，讓各項工作做得更精準、更有溫度。

此外，聯防聯控機制也解釋，確定高風險地區和低風險地區的依據，原則上是將感染者居住地以及活動頻繁且疫情傳播風險較高的工作地和活動地等區域畫為高風險區，高風險區一般以單元、樓棟為單位畫定，不得隨意擴大範圍。

另，密切接觸者在居家隔離期間，其共同居住者管理標準是共同居住者或者陪護人員，要一併遵守居家隔離醫學觀察的管理要求。一是在居家隔離期間嚴格做到不外出，拒絕一切探訪；二是盡量不進入居家隔離人員的房間，避免共用衛生間或生活用品等。三是有基礎性疾病的人員和有重症風險的人群，不要作為居家隔離人員的陪護人員。