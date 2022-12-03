由諾斯洛普格魯曼(Northrop Grumman，簡稱諾格)設計研發，具有匿蹤性能的B-21「突擊者」(Raider)轟炸機，終於在台北時間12月2日早上9點有限度公布。它將會是下一代的美軍空軍主力轟炸機之一，產量可能達到145架，就如「突擊者」之名，它將以低識別的匿蹤特性，突破敵方防禦網，為後續的攻擊與轟炸創造破綻。

B-21 Raider Reveal - watch it live with PlotPhotog Updated

在幾天前，諾格公司就在臉書與推特上，貼著一張B-21轟炸機罩著巨大白布的預告照片，如今白布終於被揭開，窺見這型新轟炸機的部分造型。之所以說是「部分」，是因為所有的媒體記者只能從正面角度看見它。

雖然角度有限，但是B-21的外型仍與先前公布的概念圖略有不明，較為明顯的就是它的進氣口從正面角度看去，相當的窄小，這將進一步減少它的雷達反射，其匿蹤性能比B-2更優。

先前諾格公司發布的B-21概念圖，它的側舷窗是不與正舷窗等高，外觀視覺上感覺很歪，現在得到證實。(圖/Northrop Grumman)

還可確知它的座艙舷窗形狀，我們先確知B-21具有飛行員駕駛版本，另外就是它的側艙窗，高度不與正向舷窗貼齊，而是較窄的平行四邊形，與先前透露的概念圖一致。這樣設計必然是配合飛行員視野與兼顧匿蹤效果的考量。