12月起室外口罩解封，疫情雖趨緩，仍有不少人正與病毒對抗中。台大醫師李正喆PO文，為了幫一名PCR陽性的阿公開刀，他們冒著風險籌組「確診團隊」，沒確診過的人還不能參與，「滿天無敵星星」助陣，手術順利完成！

「滿天星星，因為想幫助病人，我們都是星光幫」，李正喆臉書PO文，他說有一名高齡90歲的阿公，感染新冠肺炎導致呼吸衰竭，送加護病房插管治療，因不建議留置太久，病房照會做氣管切開術。

李正喆說，阿公已治療兩個多星期，PCR檢測仍呈現陽性，CT值非常低，為了患者著想，眾人還是決定幫他動手術。手術醫師、麻醉醫師、麻醉護理師、巡迴護理師、刷手護理師（器械護理師）等8人上陣。

為了降低手術時的感染風險，李正喆和其他醫師找來「兩個月內感染過新冠的人」幫忙，其中2人也才剛感染2、3周而已，「頓時整間開刀房滿天無敵星星」，手術成功。

「台灣所有醫護人員，在防疫過程中扮演非常重要的角色」，李正喆不忘感謝同事們相挺，他強調，醫護人員是守護全民健康最堅實的後盾，這也是台灣之所以能順利度過疫情，走到今天的一個重要原因。