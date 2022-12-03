日前有家長在臉書抱怨，女兒班級裡有群恐龍家長列出一份切結書要求老師簽名，洋洋灑灑羅列了10點規定，讓大家看了相當傻眼。該名家長昨日再度發文透露，該名老師本月初已自動請辭，讓他不禁怒斥「一年半換四位，全部都是身體不適，似乎懂了什麼！」，貼文曝光後再度引發熱議。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文指出，既切結書事件之後，該名老師在近日自動請辭了，他的女兒聽到難過的哭著說「為什麼要這樣，什麼都沒講就離開了，為什麼大人都要這樣…」，讓家長又氣又無奈，「一年半要換第四位導師了，全部都是身體不適，似乎懂了什麼！換四位班導師真的正常嗎？」。

從切結書上可以看見原先列出的6點，後來又手寫補上4點，總共10點規定。(翻攝臉書爆怨公社)

原PO透露，一經了解，原來該所國小「似乎水很深」，「恐龍家長是位家庭教師，連家長會長跟副會長也都是校方老師」。

原PO表示，先前都沒跟老師聯繫過，甚至是因為看到切結書才加入家長賴群的，「老師很善解人意，這次事件避免再衝突寧願選擇離開，但校方呢？這真的是教育下一代的地方？還是有更多的利害關係…真正希望有正義的第三方能夠幫忙」。

貼文曝光後再度引發熱議，網友紛紛留言表示「建議你讓你的孩子轉學，這國小沒救了」、「轉學吧這種環境小孩子能學到什麼…搞老師嗎？」、「老師還是放生了那個班級，沒有敢接這個班了吧」、「現在台灣的制度是包庇，縱容，怕事，用權利欺壓，放著爛！」、「多數鄉愿家長的沈默才是讓恐龍猖狂老師離開的幫兇」。