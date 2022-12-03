蔣萬安當選台北市長後，其台北市第三選區（中山、北松山）立委遺缺將由國民黨的王鴻薇、民進黨的吳怡農角逐補選。資深記者羅旺哲分析，補選投票率絕不會高於一般選舉，故此戰將回歸藍、綠基本盤對決；他想起《灌籃高手》動畫有句台詞「誰能掌握籃板球，就能掌握比賽」，他認為這次補選勝負關鍵，就是「團結」這兩個字。

羅旺哲昨（2）日在臉書粉絲專頁「羅旺哲的新聞觀察室」發文表示，看到網路上對這場補選討論很熱烈，「落跑議員」、「舔唇農農」等雙方爭議互相PK，但他認為兩人這些爭議，可能不見得會是這次選舉勝負關鍵，因為這只是場「補選」。

羅旺哲回顧，2019年台北第二選區的立委補選，當時投票率只有30.3%，對比2018年市長補選的65.9%投票率，直接對半少了一半，可見補選投票率，絕對不會比一般選舉高。投票率低凸顯選舉將回歸到藍、綠基本盤對決，而中間選民的投票意願較低。尤其這次補選日期1月8號，時間點正好落在「跨年之後」、「農曆年之前」，這個時間點要促使中間選民投票，還真有點困難。

對此，羅旺哲強調，近日看藍營各意見領袖紛紛發文相挺，有展現出「團結氣氛」；反觀綠營，吳怡農似乎還是受到黨內選後敗選氣氛影響，且這次參選背後，或許也牽動到黨內派系勢力消長，所以感覺得出來，不少綠營意見領袖，態度較保守。那麼勝負可能在哪？他想起以前看《灌籃高手》卡通，印象最深的一句話就是：「誰能掌握籃板球，就能掌握比賽。」同樣，這次的勝選關鍵，就在「團結」這兩個字，藍、綠兩黨誰能團結催出基本盤，就能贏得這次立委補選。