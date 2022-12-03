民進黨九合一大選雪崩式潰敗，在蔡英文辭去黨主席後，黨政人事布局引發議論，被外界視為黨魁、閣揆熱門人選的桃園市長鄭文燦又因論文抄襲遭台大撤銷學位，全黨二度重傷。國民黨台北市議員李伯毅認為，鄭文燦到底有沒有被判定抄襲，完全不影響他參選黨主席或當閣揆這個位置，但前立委沈富雄聽對此論點表示不認同，反覺得蔡英文會改變想法，也許前副總統陳建仁會出來。

李伯毅昨(2)日在政論節目《少康戰情室》中表示，鄭文燦到底有沒有被判定抄襲，完全不影響參選黨主席或當閣揆這個位置，他認為，並不是鄭文燦想不想當而是蔡英文想不想讓他當。李伯毅說「輸的越慘，猜疑心越重」是蔡英文現在的狀況，因此在蔡英文周圍的人，她一定會盡量拉攏，不會讓她接下來兩年跛腳。不過沈富雄不認同此說法，並認為總統心裡一定覺得這件事不妥，因為黨主席跟閣揆的事情還沒有表面化，沈覺得蔡英文會改變想法並重新安排，「也許大仁哥出來，她會去跟陳建仁講，沒辦法，你要出來，因為沒有人可以填這個位置」。

李伯毅也預言，前交通部長林佳龍、將卸任的基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安，接下來不是進高位就是到國營企業當高官，因為蔡英文要的就是穩穩走完。李伯毅認為，蔡英文為了打壓賴清德，將拉鄭文燦當黨主席、陳建仁當閣揆，若真是如此，「只能說蔡英文下台只是騙人而已」，只是換一個同樣是英系的人來做同樣的事情罷了。

李伯毅說鄭文燦雖然掛的是新潮流，但這幾年來發現鄭文燦比較像英系，包括提名人選等各方面，跟蔡英文配合的非常好，蔡英文現在等於相信鄭文燦，立刻把大權託給鄭文燦，因此李伯毅認為，不管結果如何，鄭文燦還是會貫徹蔡英文想法繼續走下去。

對此，沈富雄說鄭文燦本來是新潮流，但沒有那麼新潮流，而且在新潮流分成北流以及南流後，比較是北流，但沈富雄認為，鄭文燦跟鄭運鵬一樣，漸漸靠攏到總統了。