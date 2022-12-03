35歲大陸戲劇女神趙麗穎去年和馮紹峰閃電離婚後就積極投入工作，拍攝電視劇《風吹半夏》（原劇名：《野蠻生長》），近日港媒報導，趙麗穎歷經人生低潮後精進演技，在《風吹半夏》中為了如實呈現女主角刻苦的人生，要求不要加濾鏡，最近該劇上線許多人因此驚訝趙麗穎竟然有了魚尾紋，整個人也憔悴不少，可說為戲相當敬業。

趙麗穎去年宣布接拍《野蠻生長》，第一時間粉絲不滿男主角是王一博，認為雙方沒火花，在網上互槓的結果導致趙麗穎工作室成為「史上第一個」被官方禁言的藝人工作室，令工作人員無奈寫下：「我們的職責是盡最大努力去處理好關於演員的工作事宜，希望在這過程中，我們能夠給予彼此信任，在最好的時間內得到最好的結果」。

趙麗穎在劇中沒用濾鏡，呈現真實顏値。（圖／翻攝自中影小水微博）

最後劇組按照網友建議宣布換角，男主角改由歐豪演出，有消息指出，雖然眾人對於男主角人選是王一博或歐豪吵得不可開交，但有傳言指這部戲戲份較多的，其實是在《如懿傳》中飾演「玉氏王爺」的李光潔，還有網友直擊兩人親密勾手拍戲。

趙麗穎在片中大方秀出魚尾紋。（圖／翻攝自一眼萬年kj微博）

上月27日，《野蠻生長》正式在江蘇衛視、浙江衛視、愛奇藝等平台上映，劇名改為《風吹半夏》，強調由趙麗穎飾演的女主角「許半夏」的人生，劇中許半夏的母親因生她難產而死，父親因此對她非常冷淡，反而造就許半夏獨立、大膽的個性，甚至在男性較多的鋼鐵業中闖出一番天地，導演傅東育表示，當時看完原著，第一個想到的女主角的人選就是趙麗穎，表示：「她身上那種比較有『勁兒』的性格，我覺得非常合適」。