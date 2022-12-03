台灣三星Solve for Tomorrow「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽迄今已至第三屆，延續「永續社會」及「永續環境」主題，邀請年輕學子以STEM領域的知識與創意思維提出社會問題的解方，歷經6個月賽程，並經由多位專業評審共同遴選，最終由8組優秀隊伍，爭取破百萬總獎額及獎項殊榮，最終由「Pyasan Lahao科觀青年團」團隊的「Siliq帶路趣—智慧導覽飛行器」拿下首獎。

台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮表示，三星Solve for Tomorrow競賽全球已推行12年，包括30多個市場、近200萬學生共同參與，讓年輕人透過創意及科技力，解決真實生活中的難題。在永續思潮的帶動下，永續發展已成為全球共同的目標，在本屆的競賽作品中，也看見諸多有助於社會及環境永續的創意構想。而進入決賽的提案，不但展現作品完整性，同時也具備落地執行的可行性。

本屆在「永續社會」方面，提案涵蓋智慧農業管理、智慧防範工程、節能設備、智慧導覽等議題，於增進人民健康福祉、優化教育資源與永續城鄉創新上展現創意；而在「永續環境」方面，則包括智慧化環保行動、智慧水質檢測、海洋環境保育等議題，主要針對守護自然環境、對抗氣候變遷提出創意解方。

本屆首獎由來自桃園復興鄉羅浮高中的「Pyasan Lahao科觀青年團」奪下，該團隊將空拍機化身旅遊導航員，以深入體驗部落文化的方式，帶觀光客進行一場深度文化旅遊，藉此促進原鄉經濟發展。評審團一致認為，Pyasan Lahao科觀青年團的提案完整，簡報過程更能感受濃厚的團隊意識，加上從無人機視角帶領觀光饒富創意，因為同學們由自身家鄉背景發展解方，提案內容滿滿的故事性，更容易引起聽眾共鳴。