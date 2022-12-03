桃園市長鄭文燦台大碩士論文遭台大認定抄襲，撤銷碩士學位，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這件事在選後不到一個禮拜發生，成為衝擊選後台灣政局的超級變數，重重打翻蔡英文總統整盤權力佈局，影響之深遠非一般人能想像。他認為，政治人論文涉及抄襲，就是不折不扣的醜聞，比黑金問題還嚴重；已將民進黨推入生存或毀滅的「哈姆雷特情境」。

游盈隆說，昨天媒體問他，這件事來的這麼快，有沒有政治因素介入？他回應，某種「微妙的政治因果」或許無法排除，但根源仍須回歸個人論文寫作和學術誠信的基本問題。

游盈隆說，站在大學及研究機構立場，捍衛學術誠信的基本倫理道德是必要的，因為那是基本遊戲規則的一部份，不那麼做，大學及研究機構都將淪為社會亂源，完全沒有存在的意義和價值。

游盈隆表示，當政治人物涉及論文抄襲的質疑，且被證實為真，那就是不折不扣的「醜聞」，再怎麼澄清道歉都沒有用，那是個人嚴重的道德和人格瑕疵，公信力隨之蕩然無存，未來出任任何公職都將受到社會嚴厲的質疑。前新竹市長林智堅的遭遇就是最好的例子。

他指出，當黨內政治人物陸續出現類似問題，一個比一個大咖，而且可預見的未來還有許多未爆彈，這對黨的形象已造成嚴重傷害，甚至構成黨生存發展危機。民進黨該如何做出適當的、社會可接受的處置與回應，至關重要，因為這是比黑金還嚴重的問題。

游盈隆強調，4百年前英國大文豪莎士比亞說「生存或毀滅，正是那個問題」，這是哈姆雷特情境。而連串的論文門事件，已將民進黨推入「哈姆雷特情境」，如何脫困而出？社會都在看。