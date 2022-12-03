「分手妹」陳佩佩一個月前宣布與前《棒棒堂》成員拿鐵（許豪恩）離婚，之後她便將重心移至事業，近日更是前往香港舉行見面會，不過她卻在活動前夕遭狗咬傷額頭，當場「血流滿面」所幸傷口不大，而她也隨時更新傷況，希望粉絲不要擔心。

陳佩佩在昨（2）日IG限時動態中曬出她額頭流血至眼睛的照片，嚇壞眾人，而文中她補充，早上看見一隻可愛的狗狗，「想要跟牠玩，玩著玩著我以為彼此毫無防備心，沒想到牠卻對我很有防備心，猝不及防的咬了一口，血流滿面…」，而今（3）日就是她在香港舉辦見面會的日子，因此她無奈表示：「大家如果看到傷疤，請不要見怪喔」。

陳佩佩發文透露臉遭狗咬，也隨時更新傷況與粉絲報平安。(圖/截圖自陳佩佩IG)

之後，她也再度發文解釋，由於這次借住的友人非常愛護流浪動物，所以收容的狗狗較敏感，更說道：「是我自己沒拿捏好距離啦～大家別擔心」。事後，她曬出傷口貼著OK蹦，打扮精緻，對著鏡頭露出甜美笑容的照片，向大家報平安：「謝謝大家對我被狗咬的傷心，跟大家報告一下最新情況」。

事實上，陳佩佩過去上傳一支化妝影片，當時她正與男友吵架鬧分手，因此化妝過程邊畫邊哭，讓她瞬間爆紅，而她2015年與前《棒棒堂》成員拿鐵（許豪恩）結婚生下兩女，但近期宣布五年婚姻畫下句點，而關於離婚原因雙方都未多作說明。