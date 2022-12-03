著名小說家瓊瑤寫過多部膾炙人口的言情小說，其中大多已被翻拍成電視劇、電影，人氣火爆，也捧紅不少俊男美女，成為言情小說始祖，但她其實當年差點胎死腹中，險讓一眾經典作品無法面世。

瓊瑤過去寫下諸多感人肺腑的愛情故事，時常讓讀者們看得一把鼻涕一把淚。殊不知她的父母之間，也有一段愛情佳話。瓊瑤的母親名為袁行恕。是個出身書香門第的才女，自幼喜歡古典文學；而瓊瑤的父親叫陳致平，是著名歷史學家，著有《秦漢史話》、《三國史話》、《中華通史》等，才華洋溢。兩人在袁行恕唸中學期間以師生的身分相識，而當時，袁行恕的心深深地被陳致平的才氣吸引。

然而，師生戀在當時的社會風氣，並不被大家所接受，甚至還會受到輿論的苛責，因此兩人相戀交往後，受到家人大力阻攔。所幸兩人在排除萬難後，終於獲得家中同意共度一生。就在此時，命運開了個玩笑，袁行恕意外發現懷孕，但她當時還沒完成學業，為了避免影響人生發展，一度和丈夫決定要拿掉小孩，但到醫院檢查時卻發現是龍鳳胎，讓袁行恕、陳致平心軟取消墮胎，孩子生下來後，早一步出生的姊姊名叫陳喆、弟弟名叫陳珏，而陳喆就是瓊瑤的本名。

幸好瓊瑤的父母當初「改變主意」，才讓後來的讀者、影迷有機會一睹一代才女的風華。也讓娛樂圈中出現多部大熱翻拍劇，讓觀眾們在篇篇故事中，體會到愛情的酸甜苦辣，可說是不少民眾的戀愛啟蒙老師。