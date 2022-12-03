韓國隊長孫興慜本屆從「面具俠」變成「眼淚哥」，本屆小組賽的韓國像在洗三溫暖，韓國首戰0比0踢平世足名門烏拉圭，次輪卻以2比3敗給世界排名第61的「黑星軍團」迦納，孫興慜痛苦跪地落淚，還被迦納一位教練湊過來「自拍」羞辱。加上孫興慜前兩戰表現不佳，眼淚中可能也包含了一點自責。

助理教練柯斯塔（Sergio Costa）說：「當你盡了一切努力卻沒辦法贏球，這是一個普通人的正常反應。」

沒想到幾乎絕望的韓國最後一輪爆冷扳倒強敵葡萄牙，漂亮地擠進16強。特別是下半場傷停補時階段，孫興慜帶球衝到前場，橫傳黃喜燦破門拿下致勝分，滿腔熱血的孫興慜怎能不哭？所以他賽後又脫下面具哭個痛快，他在英超熱刺的時候就常常哭。

去年英格蘭聯賽盃決賽，熱刺0比1敗給曼城，熱刺球員垂頭喪氣，表現很差的孫興慜則是崩潰跪倒在一旁痛哭，哭到對手都要同情他了。本來要慶祝勝利的曼城佛登（Phil Foden）、鞏多安（Ilkay Gundogan）過來蹲著安慰孫興慜。

球迷在推特揶揄：「這個人的眼淚太多了吧，贏球和輸球都要哭？」同時也有人說「這些都是重要比賽，球員表現一點感動的情緒有何不可。」不過把孫興慜兩戰的哭泣鏡頭合起來看，簡直看不出他是贏球還是輸球。