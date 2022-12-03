美國知名嘻哈歌手坎耶韋斯特日前突然在推特上爆料影射，自己才剛離婚的前妻金卡戴珊跟太陽明星後衛保羅之間有染，引發社群媒體一陣熱搜，韋斯特的推特還被關閉，沒想到身為美國八卦媒體的《TMZ》，3日反而出面幫忙保羅澄清，強調韋斯特爆料不實。

坎耶韋斯特2日突然發推表示，「讓我們打開最後一道窗戶，我抓到這個傢伙跟金卡戴珊在一起，晚安！」且附上保羅的大頭照，由於韋斯特先前發布過反猶太與納粹偏激言論，推特帳戶已經被封過1次，在那則爆料推文出現後，他的推特再遭封鎖。

不過《TMZ》今天報導，韋斯特的爆料不實，而且這是他的慣用作風，那就是藉由攻擊金卡戴珊轉移外界焦點，「韋斯特有編造消息的歷史，曾說過金卡戴珊跟米克米爾、德雷克和其他人有染，藉以掩飾他自己骯髒的行為，金卡戴珊目前只想清靜一點。」

無論如何韋斯特的爆料，已經造成向來給人居家好男人形象的保羅相當大的影響，保羅跟妻子賈達在2011年結婚，兩人育有兩個孩子，不過目前保羅因為腳跟受傷，已經缺席太陽11場例行賽，如今身陷桃色風暴，他應該更加沒有心情趕緊回到場上打球。