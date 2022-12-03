前世界銀行首席經濟學家、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫於北京出席智庫論壇時指出，香港如今GDP比新加坡低30％，與政府角色有關，預計新加坡在未來20～30年可以超越香港。

林毅夫指出，由於經濟發展過程中，50至70年代時新加坡的產業結構與香港差不多，當時香港是金融市場，製造業發展亦非常龐大，但在經濟轉型過程中，香港製造業式微，主要集中金融服務、貿易及旅遊業。

但新加坡的發展過程中，政府積極支援提升當地產業及服務業，令現今新加坡有很強的金融業、服務業、製造業，而生物科技、製藥及電子科技方面都很強，所以新加坡在20～30年間可以超越香港。

林毅夫認為，如果香港經濟要繼續增長，政府要繼續支援服務業、製造業發展，香港過去的發展能維持有活力的經濟增長，所以要政府把有優勢的產業加強，從而打入國際市場，希望香港可以重新超越新加坡。