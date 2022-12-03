2022年卡達世界盃足球賽自11月20日開打後，全球球迷陷入瘋狂，參賽國家的球迷也紛紛為國家代表隊應援。而日本在對決西班牙的比賽中，大爆冷門以2比1逆轉戰局擊敗對手，順利晉級16強，讓日本民眾開心破表，推特出現狂歡大洗版的驚人畫面。而被封為「國民姊夫」的日本男星AKIRA，也在推特上開心發文慶祝，兩人在受訪時更意外透露對兒子的期望。

「台灣第一名模」林志玲與日本「放浪兄弟」成員AKIRA於2019年結婚後，育有1子，近期夫妻倆更帶著兒子長居台灣，幸福的家庭生活令人稱羨不已。而來自日本的AKIRA近日也搭上了世界盃足球賽的熱潮，在日本隊逆轉勝西班牙成功晉級16強時，特別在推特上激動發文，並持續為日本隊加油，立即吸引大批網友熱烈討論。

據了解，AKIRA會這麼熱衷世足賽，除了想替自己的國家代表隊應援外，私底下的他也曾是一名足球員，AKIRA曾透露自己從國小三年級至高中畢業一直都是足球部的成員，高中也是以「足球特長生」身分入學，曾代表學校遠赴英國參加短期訓練營。但在高中學習階段，隨著訓練強度不斷加重，足球場上高手雲集，AKIRA從各方面意識到自己很難成為一名專業的足球運動員，最後只好忍痛放棄足球，轉而在音樂、舞蹈方面發光發熱。

而日前AKIRA登上節目《大雲時堂》接受李四端專訪時，除了大方談到與林志玲異國婚姻的「零爭吵」相處哲學外，李四端知道他喜歡足球也特別送上足球，以及象徵「懸壺濟世」成為醫生的葫蘆，當作他兒子的抓周禮；對此，AKIRA充滿感謝，也表示對於兒子的將來不設限，盼他能自由發揮、開心健康成長。林志玲則是在受訪時提到，夫妻倆已商議好在兒子1歲時，遵循傳統舉辦抓周儀式，也會在抓周物品中放上足球，希望兒子有機會完成丈夫的足球夢。