日本聯合執政的自民黨與公明黨2日達成協議，年底將修訂的國家安保戰略等3份國防文件將載入日本擁有可攻擊敵方飛彈基地等的「反擊能力」。這將是戰後日本安全保障的大轉變。

日本放送協會（NHK）報導，有關加強日本國防能力一事，自民黨及公明黨2日召開第9度會議討論後達成協議，同意日本擁有可攻擊他國領域飛彈基地等的反擊能力。

根據協議內容，日本可以行使反擊能力的情況是要符合自衛權行使的3要件，是為了防止遭受攻擊，在不得已情況下所做的必要最小限度的措施。

至於反擊的對象，會議討論的結果並未具體明示，僅指出，基於國際人道法，作為「軍事目標」，為了阻止對方發動攻擊，將視個別具體的情況做判斷。

此外，作為反擊能力行使武力之際，應符合事態因應法，由內閣決定事態認定的前提事實及經緯，然後獲得國會通過。

有關擁有反擊能力，自民黨及公明黨達成協議後，日本政府打算載入年底修訂的國家安全保障戰略等3份國防文件，目前正與執政黨協商文件內容。

反擊能力又被稱為「敵基地攻擊能力」，雖然在法理論上日本政府認為這涵蓋於自衛權，但做為政策判斷考量，日本一直以來都未擁有反擊能力。

自民黨及公明黨2日也討論安全保障相關文件的名稱，有方案建議將「防衛計畫大綱」的名稱改為「國家防衛戰略」；將「中期防衛力整備計畫」的名稱改為「防衛力整備計畫」，兩黨今後仍要就此持續協商。

日本政府正與執政黨研議從明年度開始的5年之間的防衛費（國防預算）總額將編列約40兆至43兆日圓（約新台幣9.2兆至9.9兆元），規模是目前（到2023年度為止的5年間）的中期防衛力整備計畫防衛費的1.5倍。

日媒日前報導，日本政府明確把反擊能力載入12月將修訂的國家安全保障戰略中為方向，正進入最後協調階段。

被設想為反擊能力的具體手段之一，就是日本陸上自衛隊現有的12式陸基反艦飛彈，但須改良射程延伸，預計2026年度後完成實戰部署。

日本防衛省（國防部）考量12式陸基反艦飛彈部署進度太慢，為及早確保反擊能力，希望採購戰斧巡弋飛彈，認為最多須擁有約500枚戰斧巡弋飛彈。（編輯：韋樞）1111203