原住民歌手巴大雄的一首爆紅神曲「放進去一下下就好」竟然真實上演。一名阮姓越南籍移工，在宿舍偷拍女同事洗澡後，將全裸影片傳給女方後哀求「你老公出去了，來跟我睡」、「我有保險套、就發生1次就好」，但遭到女同事拒絕報警，阮男遭依妨害秘密、強制未遂2罪共判他拘役70日，可上訴。

根據判決，一名越南籍阮姓移工，於111年5月間，在公司移工宿舍內，趁女同事小美洗澡時，手用手機在窗戶偷拍小美沐浴裸體影片，全身及私密處全都入鏡。

阮男拍完後，使用Messenger傳送偷拍影片予小美，還傳送：「你老公去工作了，你過來跟我睡，就發生一次就好」、「就發生一次就好，沒有人知道，我有保險套，你不用擔心」、「你跟我都不想讓別人知道」等文字，要求小美先到他房間內，和他發生性行為，嚇得小美當場拒絕，並向公司幹部告知後報警。

法官審理後，在阮男手機內發現確實存有小美的裸體影片，連私密處都拍得一清二楚，阮男也坦承犯罪。審酌阮男為滿足個人窺探他人隱私之慾望，無故以行動電話竊錄女方之非公開活動及身體隱私部位，侵害其隱私權，甚至傳送偷拍影片予女方要求與其發生性行為，且阮男至今尚未賠償女方所受損害，依妨害秘密、強制未遂2罪共判他拘役70日，可上訴。