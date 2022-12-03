一進門就給媳婦下馬威？一名女網友透露，公司大姊近期分享40年前嫁入婆家的故事，婆婆竟在新婚夜當晚要求她跪著幫公公洗腳，讓在場的眾人目瞪口呆，直呼難以置信，貼文曝光後引發熱議，不少人妻也紛紛分享自己的遭遇。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，最近在公司與同事閒聊婆家各種瞎事時，一位大姊分享，她40年前嫁入婆家時，當晚婆婆突然端出一盆水，「要她跪著幫公公洗腳」，此話一出，同事們紛紛目瞪口呆，原PO則傻眼表示「實在想不懂，一個人明明好手好腳，為何會需要別人為他洗腳？」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「公婆下馬威」、「要把媳婦壓落底的意思。以後媳婦要乖乖聽話的意思。是一個任勞任怨的意思。不得反抗」、「這太扯了！如果是我會直接要我老公去洗！兒子都不洗了還要媳婦洗，鬼故事無誤！」、「回她：沒關係，禮尚往來，明天我就帶著你兒子回娘家讓他幫我媽洗腳」、「然後再用洗腳水泡茶給公婆喝」、「練習洗大體」、「為將來的癱瘓做準備」。

也有不少人妻分享自己類似的遭遇，「這叫下馬威，我婆婆也是，剛進門第一天我發現我的新娘鞋被我先生的鞋不偏不遺的壓在上面，當時就知道這是一種警訊」、「我嫁進婆家沒幾天，我婆婆就把她的鞋疊在我的鞋上面」、「我是結婚隔天被婆婆叫去跪在浴室，說她家的衣服要這樣洗…」。