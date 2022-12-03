國聯頂級先發投手狄葛朗（Jacob deGrom）加盟德州遊騎兵！大聯盟官方3日報導，遊騎兵開出5年1.85億美元合約（新台幣56.5億），平均年薪3700萬美元的高價。不過遊騎兵的官方聲明只提了5年合約「持續到2027年」而沒有詳述金額。這是狄葛朗2010年選秀進入紐約大都會之後首度轉隊。

美媒ESPN報導，遊騎兵的合約「包含不可交易條款」，還有第6年的選項，總值最多可達2.22億美元（新台幣67.8億）。

遊騎兵總管克里斯楊（Chris Young）聲明：「我們對於狄葛朗成為遊騎兵的一員感到無比興奮，歷經幾個球季，狄葛朗成為大聯盟傑出的投手。我們季外的主要任務包含補強先發輪值，現在我們買下最頂尖的投手之一。」

狄葛朗2014年初登大聯盟就摘下國聯新人王，30歲前已寫下45勝32負、自責分率2.98的佳績。然而狄葛朗30歲之後又有爆發式成長，2018-19球季連霸國聯賽揚獎，還以「史上最少勝投」（10勝9敗）的先發投手身分獲獎。

「完全體」的狄葛朗球速上升、三振更多打者，但也無可避免造成身體多處勞損，2020年他出現背部與手臂問題，隔年手肘發炎損失大半球季。近兩年狄葛朗合計只在例行賽登板26場，他現年34歲，這紙新合約有機會讓他在遊騎兵投到40歲。