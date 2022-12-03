南投市垃圾場大火，疑沼氣自燃釀禍。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

南投市垃圾場大火，疑沼氣自燃釀禍。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

南投火燒垃圾山，疑沼氣自燃釀禍撲滅恐數天。 （影片/ 廖志晃翻攝）

廖志晃／南投報導

南投市清潔隊垃圾暫置場凌晨5點發生火災，消防局經通報後立即開始滅火，清潔隊員接獲通知後陸續到場支援，以挖土機開闢防火線，並配合消防局灑水降溫，初步控制燃燒面積在500平方公尺，後續將由清潔隊配合消防局持續滅火，期望盡快撲滅火勢。

南投市清潔隊目前暫置垃圾約1萬5000公噸，打包1萬7000公噸，市公所積極要求縣府環保局協助清運；南投市日產出60公噸垃圾，清運能量卻不足1／10；縣府於今9月開始增加轉運量，詎料卻起火，初步研判起火原因疑似垃圾堆積產生沼氣自燃，實際原因待消防局鑑識判斷。

清潔隊呼籲民眾，清倒垃圾時一定要做好垃圾分類，避免將電池、打火機、瓦斯罐等物品混入一般垃圾，以免造成垃圾自燃，危及環境及相關工作人員安危。環保局也表示，縣府會積極搶救火場，撲滅火勢，後續會持續加強轉運能量，盡速去化垃圾，避免類似情況再發生。