廖志晃／南投報導
南投市清潔隊垃圾暫置場凌晨5點發生火災，消防局經通報後立即開始滅火，清潔隊員接獲通知後陸續到場支援，以挖土機開闢防火線，並配合消防局灑水降溫，初步控制燃燒面積在500平方公尺，後續將由清潔隊配合消防局持續滅火，期望盡快撲滅火勢。
南投市清潔隊目前暫置垃圾約1萬5000公噸，打包1萬7000公噸，市公所積極要求縣府環保局協助清運；南投市日產出60公噸垃圾，清運能量卻不足1／10；縣府於今9月開始增加轉運量，詎料卻起火，初步研判起火原因疑似垃圾堆積產生沼氣自燃，實際原因待消防局鑑識判斷。
清潔隊呼籲民眾，清倒垃圾時一定要做好垃圾分類，避免將電池、打火機、瓦斯罐等物品混入一般垃圾，以免造成垃圾自燃，危及環境及相關工作人員安危。環保局也表示，縣府會積極搶救火場，撲滅火勢，後續會持續加強轉運能量，盡速去化垃圾，避免類似情況再發生。
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