俄羅斯總統普丁1日在一項會議上突然說，「我與日本的關係僅限於柔道方面了」，此話一出立馬引發日、俄媒關注，但媒體都認為普丁看起來是在「開玩笑」。今年4月俄羅斯政府為了反擊西方國家制裁，將日本認定為「不友好國家」。

據俄新社、朝日電視台周五（2日）報導，普丁在青年科學家會議談及俄羅斯的地震監測系統，並將俄羅斯地震監測站數量與日本做了比較，他笑著說「我與日本的所有關係都僅限於柔道方面」，儘管如此，「我記得日本有數千個地震監測站，大約是3000個，而在俄羅斯有300多個這樣的監測站。」

朝日新聞提到，普丁是一名柔道高手，他在2000年和2016年訪日時都訪問被視為「日本柔道總部」的講道館。

今年2月俄烏戰爭爆發以來，日本跟隨美國對俄羅斯祭出一系列經濟制裁措施。

為了反擊西方國家的制裁，普丁在4月初簽署一項法令，對「不友好國家」實施報復性簽證管制，廢除與歐盟簡化入境簽證程序協議。這一份「不友善國家和地區名單」，包括美國、加拿大、英國、歐盟、挪威、瑞士、烏克蘭、澳洲、紐西蘭、新加坡、日本、韓國和台灣等。