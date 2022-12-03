桃園市市長鄭文燦台大國發所碩士論文遭台大社科院學倫會認定抄襲比例過高，決議撤銷其學位。國民黨台北市前議員羅智強直呼鄭已「芭比Q」，如今成了「林智堅2.0」，他認為這個結果不僅大快人心，更可見國安局局長陳明通門下恐掩藏了一個「抄襲集團」。此說法吸引破2.4萬人按讚，網友們群情激憤。

羅智強昨（2）日在臉書發文表示，「鄭文燦芭比Q了，成了林智堅2.0」，這個結果簡直是大快人心，抄襲的人最終受到報應，鄭文燦跟林智堅一樣，都是台大國發所出來的，指導教授一樣都是陳明通，難怪鄭之前那麼挺林，「果然是抄襲的人挺抄襲的人，這些人就是抄襲集團」。

羅智強指出，現在鄭文燦跟林智堅一樣被撤銷學位，名符其實成為了「林智堅2.0」，成了被台大認證的「抄襲仔」，他也要給台大一個讚，不畏懼這些位高權重的人，還給辛苦拿到學位的人一個公道，遏止這種抄襲歪風。

此文吸引破2.4萬個讚、超過1500則留言，迴響極為熱烈。網友紛紛表示：「應該查查陳明通底下有多少這樣的學生，還有彼此間有無對價關係」、「應該不只這兩人吧？」「台大的百年學譽，台灣第一學府的地位，不應該成為政客私相授受的捷運站。台大加油」、「這些政客，真的好可惡」、「指導教授現為國安局局長，國家安全嗎？」「難怪當年就算折損教育部長，也要卡管」。