一名女網友分享，男友很大方，常買禮物給她，甚至還會花錢請吃大餐、帶她去旅遊，但最近卻意外發現，男友用之不盡的錢，其實都是跟朋友們借來的，後來她更發現男友還把車子拿去增貸，讓她非常傻眼，也不知道該怎麼在不傷害男友自尊心的情況下，勸說對方整理自身的經濟狀況。

一名女網友近日在Dcard上發文分享，她的男友個性溫柔大方，對她非常的好，經常準備禮物與驚喜，也常常帶她出去吃大餐和旅遊，但其實男友失業好一陣子了，本想說對方有存一些緊急預備金，且可能想趁機好好休息一下，所以她從未催促對方找工作，但她最近卻對男友的經濟狀況產生很大的疑慮。

女網友表示，男友喜歡出去玩、吃大餐、和朋友聚會或喝酒，休閒娛樂的支出大到很誇張，讓她感到壓力很大，最後直接向男友坦言，由於自己還只是個學生，手頭可以運用的錢只有打工賺來的，所以無法花這麼多錢在不必要的社交娛樂上。她的本意是想委婉勸說減少社交應酬的開銷，但男友聽完只說「那以後你的餐費我出！」

女網友指出，某天晚上男友睡著了以後，她拿起對方的手機，本來只是想把今天拍的照片傳給自己，但是打開對話以後卻發現各種借錢的訊息，男友甚至還把車子拿去增貸約200萬，讓她忍不住回想起過去吃飯的時候，男友總是抱著手機玩，想來都是在跟各個朋友詢問能否借錢。

女網友坦言，意外發現這件事情後，她希望對方不必對她這麼大方，也不必透過這樣的方式來討她歡心，兩人其實可以省錢過日子，但她卻不知道該怎麼開口說，不知道要怎麼說才能不揭穿男友負債累累的真相，卻又能讓對方懂得開源節流。

女網友也說，男友平常花錢如流水，會為了討她歡心就清空她的購物車，也會花錢去買昂貴精緻的甜點，看到價格不斐的潮牌衣服也會直接買，包裹送來她看到要2萬的時候，真的很傻眼，因為感覺那筆錢是貸款剛剛撥下來的錢。

貼文引起網友討論，「他打腫臉充胖子，妳也進退兩難」、「他無法改變的話，建議快逃喔！可能他會有你不知道的個性，再多觀察」、「提供一個新觀點，他其實不是愛你愛到不顧後果，他只是不想承認自己是個沒錢的失敗者」。