民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農（見圖）3日出席民權國小校慶，接受媒體訪問。（趙雙傑攝）

選戰延長賽開跑！北市立委補選民進黨籍參選人吳怡農日前強調，民進黨九合一選舉大敗，源自於「初選制度的崩壞」，也讓王鴻薇直呼「吳怡農就是小英制度受益者」，而對此吳怡農稍晚受訪解釋，時間緊迫採徵召，但初選制度還是希望以民調為基準來初選成為例行做法。

王鴻薇及吳怡農兩人皆為民權國小畢業，今上午同場不同台參加校慶活動，王鴻薇先一步受訪，被問及吳怡農批評民進黨「初選制度崩壞」，但吳此次也是徵召參選，王表示，民進黨在這次縣市長選舉裡面，蔡英文總統完全徵召，民進黨內部甚至說是沒收初選，那時候不曉得吳怡農有沒有提出質疑。

北市立委補選國民黨籍參選人王鴻薇今上午前往參加民權國小校慶，會前受訪。（陳薏云攝）

北市立委補選民進黨籍參選人吳怡農今上午前往參加民權國小校慶，會前受訪。（陳薏云攝）

王表示自己跟吳怡農都是徵召參選，不大曉得吳用什麼立場批評初選制度；另王也批評，吳怡農先生是小英男孩，一路被栽培、關愛，吳怡農先生自己本身就是小英制度受益者。

而吳怡農接續王鴻薇受訪，強調非常時期每個黨都有徵召，像這次臨時補選兩黨都採徵召，例行性作法當然希望回歸到初選，以民調為基準。但九合一敗選不只一件事情要檢討，除了提名機制外，還有執政黨必須看清完全執政比起在野黨，更有義務跟社會做好真誠溝通，這件事情有待加強努力。