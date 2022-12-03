新北市板橋區某國術館陳姓負責人於2018年性騷擾女顧客遭判刑7月，2021年縮刑服滿出獄，今年3月替女顧客按摩時又趁機伸出「鹹豬手」揉胸，甚至指侵3次，新北地檢署依妨害性自主起訴，並建請法院依累犯加重其刑，新北地方法院判刑3年4月，可上訴。

檢警調查，陳男在板橋區經營某國術館，2018年替女顧客按摩時，伸手撫摸女顧客胸部、私處，女顧客本以為是按摩一部分，結束後向一同按摩的男友確認，才驚覺自己遭性騷擾憤而提告，陳男遭判刑7月，2021年9月縮刑服滿出獄，繼續經營國術館。

陳男出獄後不知悔改，2022年3月22日替女顧客按摩時，揉捏女顧客胸部、觸碰外陰部，甚至將手指插入女顧客陰道3次。女顧客向友人泣訴，友人致電陳男，他才坦承性侵並願意賠償。檢方認為，陳男屬於5年內累犯，依妨害性自主罪起訴，並建請法院加重其刑。

新北地方法院認為，陳男未因前案記取教訓，迄今尚未能與被害女子達成和解，賠償身心所受損害及取得受害女子諒解，日前依強制性交罪，累犯，判刑3年4月，仍可上訴。