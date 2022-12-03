民進黨將於明年1月中，辦理黨主席選舉，有志2024總統大選的副總統賴清德以及桃園市長鄭文燦傳出有意爭取。不過綠營立委皆表示，應先做選後的檢討，文化大學廣告系主任鈕則勳分析，這次民進黨主席將引發「代理人戰爭」，他說，賴清德擔心會落人口舌，挨批球員兼裁判；鄭文燦比較像是「項莊舞劍」志在閣揆。

鈕則勳分析，黨主席會由誰來當，有3種可能，各派系將會派出一個無害的人，對黨派威脅不大，沒有權力，也不會造成各派系衝突，而最有可能的人選是前立法院長蘇嘉全或前民進黨主席卓榮泰；第2個可能是，如果立委補選參選人吳怡農選情不樂觀，行政院長蘇貞昌就會下台，但一定要給他一個漂亮的歷史定位，會讓他以戴罪立功的方式，當黨主席。

他指出，如果吳怡農選情不樂觀，民進黨絕對會下猛藥換閣揆，蘇貞昌也只能下台，並以戴罪立功之姿擔任黨主席，而蘇貞昌為了吳怡農只能犧牲內閣，也是黨內某種程度的默契，給蘇貞昌黨主席的舞台也符合無害的標準。

鈕則勳分析，至於鄭文燦反而比較像虛晃，鄭有志於2024總統大位，而這就是「項莊舞劍」，他有意在閣揆，如果鄭文燦閣揆做的不錯，可以幫小英制衡賴清德選2024，加上林佑昌、潘孟安還有林佳龍，甚至陳時中或是林智堅對比國民黨中央傳統老派，中壯內閣也可以吸取中間和年輕選民的選票。

至於鄭文燦論文案是否會有影響，鈕則勳說，選舉結束邊際效應遞減，他還有小英力挺，小英閣揆要誰當就誰當，在這個位置上能夠回血，即便論文被挑戰，閣揆不用立院同意，如果要鄭文燦上，也不會受到影響。