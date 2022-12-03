監視器拍下梁女行竊過程。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

知名巧克力品牌推出的聖誕節限量版水晶球，是不少粉絲每年必收藏，高雄就有一名男子好不容易換購到，未料過沒多久就被偷走，他跑到派出所報案，警方於2小時內逮到女賊，依法送辦。對於水晶球能失而復得，男子可說是超感動。

新興分局前金所於11月30日晚間9點多時接獲26歲的謝姓男子報案，稱自己好不容易買到某巧克力品牌在聖誕節推出的「限量版水晶球」，卻在上廁所期間竟然被偷走了。

員警獲報立即調閱監視器，一下子鎖定63歲的梁姓女子涉案，並在她家找到失竊的水晶球，梁女百口莫辯，全案於偵訊後，依竊盜罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

謝男在接獲通知後欣喜若狂，雖然水晶球雖只是價值幾百塊的小物，但數量不多，今年又是廠商因40周年推出的聖誕節限量版，所以非常稀有，網路上還有人跑了好幾家超商，甚至是追著超商的物流車才能買到，沒想到最後失而復得，大讚警方的辦案效率。