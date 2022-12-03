鯰魚哥日後將在直播中展現專業模樣。（經紀人提供）

鯰魚哥正式加入直播團隊。（經紀人提供）

鯰魚哥（右）相當受到直播主的歡迎。（經紀人提供）

鯰魚哥（右）相當受到直播主的歡迎。（經紀人提供）

鯰魚哥刻意將直播粉絲團取名「營業中」。（粘耿豪攝）

鯰魚哥坦言去年八點檔拍攝結束，收入就受到考驗。（粘耿豪攝）

鯰魚哥說《綜藝3國智》最可惜的就是沒等到納豆回歸。（粘耿豪攝）

鯰魚哥表示《綜藝3國智》所有人都感情好的像家人。（粘耿豪攝）

鯰魚哥（林建予）主持6年的《綜藝3國智》，在9月底宣布停播，頓失固定收入的他，近日積極參與直播活動，每次出席都受到直播主、網友的喜愛，引發熱烈的歡迎，他目前也被直播集團的李老闆相中，正式加入團隊，日後將透過直播與網友互動，推薦喜愛的商品；鯰魚哥也為此建立新粉專，取名為「鯰魚哥 營業中」，他笑說：「因為《3國志》的時段被《營業中》搶走，所以我要用直播的『鯰魚哥 營業中』超越他們。」

鯰魚哥坦言早在去年拍攝完《女兵日記》系列作品後，就開始啃老本度日，他在3年前購入1700萬新房，每月基本開銷近10萬，他說雖然壓力大，但不管如何都會擔起照顧父母、家庭的責任。

為減輕家中經濟負擔，鯰魚哥國中到大學都刻意挑選有補貼公費的學校，「吃住免費、學費有公費補助，不想讓家裡負擔太大，這是我應該負起的責任」，他提到《3國智》停播後，特別擔心的媽媽幾乎每天都問他該怎麼辦，「我有跟他們分析現在環境，他們主要是怕我（經濟）負擔太大，但該我扛的我都會想盡辦法扛，最重要的就是不要讓老人家擔心」。

他感嘆節目停播最可惜的就是沒等到納豆回歸，納豆目前的復原狀況？他說私下聚餐時曾跟王少偉故意測試納豆，「我們故意跟他說『來喝酒喔』，他就氣罵『白痴喔我又不能喝』，我們就笑說他活過來了，因為他會罵人就是復健成功」，他也透露納豆有想復出《同學來了》，但因為一天錄製5集太過勞累，加上他反應方面還不夠靈敏、情緒也不能太過亢奮，所以這部分必須再暫緩。

主持《3國智》6年多，他說最深刻的體悟就是主持群都有全新發展，「《3國智》對我們來說就是個福地，立東、風田多了很多主持工作，瑪麗成為金鐘紅毯主持人，我也因為節目有有機會拍攝8點檔，一拍就是4年」，經紀人透露鯰魚哥在漲片酬後，第一時間就提出要改變合約，主動將經紀人抽成調高，鯰魚哥對此表示：「對我有恩的人，我就會回報」。

這些年最要感謝的人？他說一定是製作人芒果姊，「我們12個人除了少偉哥跟豆哥，都算是剛起步的新人，像我當時剛被前經紀人騙錢，正要從網紅轉型成藝人，沒有她，我們真的不會有現在的成績，我們跟她很久，她也真的對我們很好，大家常私下聚餐、出去玩，感情好到都把她當作媽媽」。

鯰魚哥在出道前就是Youtuber，常在網路上拍攝有趣搞笑的影片，他透露接下來將回歸網路世界，挑戰直播帶貨，「保養品市場太廣了，我最想販售3C產品，這樣也可以拍攝有趣的實驗影片」，他也興奮表示終於有機會可以好好研究網路市場。

單身近9年的他，前陣子跟同學聚會發現大家的小孩都已經唸小學，他也免不了被同儕們催婚、催生，過去曾被女友劈腿的他說喜歡個性溫和、乖巧的女生，也希望對方能是圈外人，「我不是大男人，是被傷害到有陰影，她那時候劈腿，我都原諒她，結果分手時又打我，所以我不想再遇到強勢的女生，我會有壓力」，他也說現在對於感情抱持著隨緣的態度，盼能遇到願意體諒他演藝工作的女生。