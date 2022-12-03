救國團遭不當黨產委員會認定為國民黨附隨組織，不當取得財產。前總統馬英九上午聲援，民進黨政府已全面打壓合法、正當的民間團體，使得台灣朝向一個不自由的民主與民選獨裁，感嘆台灣何其不幸出了一個掛羊頭賣狗肉的無良政黨。

馬英九批評，民進黨政府不斷打壓民間團體，口口聲聲誇耀台灣的民主價值的蔡總統，難道對這個不感到愧疚？

救國團與馬英九基金會今舉辦「2022年救國團菁英論壇」，聲援救國團。馬英九致詞時表示，批評黨產會做法違反公義，他要對民進黨傷害台灣民主自由表達嚴重的關切與抗議。

馬英九說，救國團今年10月30日舉辦「公義、自由、和平、救國」凱道大遊行，這是救國團成立70年來第一次召集有上萬民眾上街頭抗議，如果不是民進黨濫權打壓，民眾反彈不會這樣強烈。

馬英九指出，黨產會7月26日做出處分，要求救國團返還國家16.3億元，跟61筆土地、房產，包括在各縣市的青年活動中心。全案經救國團提出行政訴訟後，台北高等行政法院已判決停止執行返還房地產，但仍要返還16.3億元現款。

馬英九說，黨產會這個處分正當性受到各界質疑與關切，也讓數以千計救國團員工會受影響；救國團現已上訴最高行政法院尋求救濟，意外的要言詞辯論，希望救國團加把勁，把大家的關心在訴訟當中完全表達出來。

馬英九表示，民國41年救國團成立之初，全名是中國青年反共救國團，隸屬於國防部，第一任主任就是蔣經國；成立到現在一直視關心、愛護青年，辦理青年活動，不分黨派為國家培植人才。

馬英九舉例，外交部前部長胡志強、前副總統呂秀蓮與駐日代表謝長廷等不分黨派、顏色人士，年輕的時候都參加過救國團活動，這些人參加救國團活動不但自己獲益良多，也讓青年活動更為生色。

馬英九說，救國團成立的理念是「時代考驗青年、青年創造時代」，「我們為青年服務、青年為國家服務」，救國團與國民黨理念雖接近，但彼此不相隸屬，70年來救國團培育無數優秀青年，從來沒有在辦活動時要求入黨或宣揚國民黨政策。

馬英九批評，民進黨政府現在藉轉型正義之名，將救國團認定為國民黨的附隨組織，除了製造仇恨，更大搞清算鬥爭，難道惡意打壓對國家有重大貢獻，廣受青年歡迎的救國團，就是民進黨眼中的轉型正義？

馬英九說，美國政治學者曾提出民選獨裁的概念，就是指一個國家用民主的方式選出一個民選的總統，但一上任就馬上做出很多不符合自由民主的行為，「民進黨就是這樣」。

馬英九說，今天舉辦論壇，就是要讓救國團擺脫政黨鬥爭框架，突出一個中性、青年團體定位，把救國團的活動跟我國的外交、國防、經濟、文化各種政策結合，像是如果他有權力，會舉辦太平島戰鬥營，讓年輕人認識我國最南領土。