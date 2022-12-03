繼前新竹市長林智堅台大國發所論文因抄襲碩士遭撤銷後，桃園市長鄭文燦也步後塵，兩人的指導教授皆為國安局長陳明通，引發議論。對此，中廣董事長趙少康直言，民進黨這次選舉大敗，破口從前新竹市長林智堅論文開始，現在又禍延可能擔任民進黨主席或行政院長的鄭文燦，始作俑者不正是陳明通？他說陳明通若不立刻下台，會讓整個國安局蒙羞，「總統蔡英文不趕快fire掉陳明通，難道還要陳繼續在國安局『戰清白』？」

趙少康今(3)日在臉書指出，鄭文燦考進台大電機系後轉系，大學學歷很好，多了台大國發所碩士的學位對他加分不大，在公務繁忙時，怎麼可能有時間唸書？除非很容易就獲得學位。然而，鄭文燦為什麼會到台大國發所攻讀碩士？趙少康說因為陳明通在台大國發所任教，鄭文燦知道只要陳明通放水，高高舉起輕輕放下，碩士唾手可得，陳明通的綠營國師名號，必然在民進黨廣為流傳，否則怎麼會有那麼多綠營政治人物投身在陳明通門下？

「愛之適足以害之」。趙少康表示，民進黨這次選舉大敗，破口從林智堅論文開始，現在又禍延可能擔任民進黨主席或行政院長的鄭文燦，始作俑者就是陳明通，陳明通過去的放水導致現在民進黨的潰堤，也是一種政治現世報，趙少康直言，陳明通害了民進黨。

趙少康表示，陳明通的放水等於是幫學生作弊，不要說嚴師，他連當老師的資格都沒有，「他這種輕賤濫授台大研究所學位的行為，是台大之恥、是士林之恥，也是民進黨之恥」。趙少康直言，不知道陳明通怎麼還有臉待在國安局長這個位子上，若不是陳教授，會有陳局長可幹嗎？趙少康說陳明通若不立刻下台，會讓整個國安局蒙羞，他也呼籲蔡英文不趕快fire掉陳明通，難道還要陳明通繼續在國安局「戰清白」？

趙少康也提到，為昭公信，台大至少應該把陳明通指導的173個碩博士生的論文先用電腦篩檢比對一次，看看有沒有對外抄襲或兩兩抄襲的現象，把余正煌的論文給林智堅抄。趙少康說他不相信陳明通門下只幹了這一件，否則這些碩博士會羞於承認是誰指導的研究生，「『士大夫之無恥是謂國恥』，不知道陳明通有沒有唸過這句話？」