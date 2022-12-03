北市立委補選國民黨籍參選人王鴻薇今上午前往參加民權國小校慶，會前受訪。（陳薏云攝）

明年1月台北市立委補選，國民黨籍參選人王鴻薇緊咬民進黨籍參選人吳怡農黑道人頭黨員爭議，並點出「趙介佑事件」，吳怡農昨反駁，「趙介佑是我開除的」。對此，王鴻薇今日受訪時再度開炮，「趙介佑不該被開除嗎？值得大書特書嗎？好意思當政績宣揚 」吳怡農則回應，請不要戴著顏色眼鏡來睜眼睛說瞎話。

王鴻薇及吳怡農兩人皆為民權國小畢業，今上午同場不同台參加校慶活動，王鴻薇受訪表示，吳怡農擔任民進黨台北市黨部主委時是傀儡主委，很多畫面大家如果忘記了，可以提供給大家溫習一下，在吳怡農身邊經常看到，民進黨所謂的黑道中常委黃承國。

至於吳怡農強調「開除趙介佑」，王鴻薇嘲諷表示，趙介佑販毒、詐欺，還很囂張到派出所看受刑人，更直接放臉書，「他（趙介佑）不該被開除嗎？這算是政績嗎？功勞嗎？值得大說特說嗎？不該是污點嗎？好意思當政績宣揚嗎？」當被追問，是否為了擋黃承國？她則認為，「他們關係深厚，民進黨很清楚。」

對此吳怡農後腳抵達並接受訪問，吳強調自己在台北市黨部主委期間，所作所為非常有自信絕對經得起檢驗，希望大家用放大鏡來檢視我，但請不要戴著顏色眼鏡睜眼說瞎話。

無批評，在選舉期間特意做惡意操作很可惜也覺得遺憾，相信這次選舉所有候選人心裏都有一把尺，惡意操作不會贏得民眾支持栽贓，抹黑不會讓任何人贏選舉，希望競爭對手拿出正面態度打一場正面選戰。

至於跟黃承國、趙介佑家族關係親密，吳重申，趙介佑是自己開除的，其父親也是在在他任內離開市黨部，事情發生也是自己帶領市黨部同仁盤點黨員，讓所有沒有資格進入台北市黨部的黨員都離開黨部，這是自己做到的事，如果了解這一切，還硬要把自己說成是黑道，也真的沒有辦法，我知道中山、北松山選民值得更好的一場選舉。