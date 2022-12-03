女星熊熊（卓毓彤）擁有甜美臉蛋與超兇猛的G級火辣身材，出道以來憑著亮麗外型與直爽性格受到網友們喜愛，更是各大綜藝節目的常客。而出道多年的她，透過自己的努力也累積了不少存款，卻遲遲不肯買房，近日在節目中她也透露了不斷租房的真實原因。

熊熊近日登上主播王志郁所主持的網路節目，大談人生未來的規劃，也透露自己目前還是租屋族。她解釋，當初她居住的地點是距離內湖較遠的地方，但後來演藝圈的工作量變多，為方便起見便搬到內湖，意外發現當地風水相當好，讓她搬到內湖後工作源源不絕，便定居於此。

而根據《鏡周刊》的報導，熊熊的住家是北市內湖的遠雄建案，租屋行情大約為5萬以上。對此，熊熊被問到是否會因此考慮置產？她卻表示，自己雖然喜歡大房子，目前也與愛犬居住在70坪的大房子中，確實很想在內湖買房，但房東開價5000多萬，光是頭期款就要準備500萬左右，即使自己有能力入手，卻「不想被貸款綁死、想再多存一點錢再說」。

另外，熊熊也在節目中意外透露自己其實很想當媽媽，這也是她努力賺錢、存錢的動力，即使遇不到好男人，也得先存錢並凍卵為將來的孩子做打算。事實上，熊熊現在不僅在演藝圈表現亮眼，電商事業也經營的有聲有色，粉絲也希望她未來能找到能託付終生的人。