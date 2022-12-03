蔣萬安當選台北市長後，其台北市第三選區（中山、北松山）立委遺缺將由國民黨的王鴻薇、民進黨的吳怡農角逐補選。一份最新網路民調顯示，王以74.5%看好度，大勝吳的17.5%，雙方差距極為懸殊。此結果引熱議，許多網友感到驚喜，紛紛為王大喊「加油」。

《yahoo!新聞》自2日起針對立委補選進行網路民調，截至今（3）日上午10時30分已有超過1.5萬人參與投票。目前結果顯示，在「你看好誰當選台北市第三選區立委補選？」這題，看好王鴻薇的民眾高達74.5%、吳怡農僅17.5%、不知道／沒意見8.0%。

這份民調參與投票者以男性居多達71.9%；居住地則以北部（北北基／桃竹苗）最多達62.3%，南部（雲嘉南與高屏地區）居次達19.1%，中部（中彰投）排第三達15.6%。

此結果引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「王鴻薇，加油！」「女戰神，看妳的了！加油！」「神之差距有夠猛，王鴻薇加油」、「高嘉瑜，何志偉也是落跑選立委，塔綠斑怎麼不說。小心塔綠斑賤招就對了」、「吳連個議員都沒當過，立刻想選立委，是靠EE男孩還是靠自身能力？瞧不起北市松山中山區的選民嗎？」「支持吳怡農的一律建議去看看上次那個『舔嘴忘詞影片』」。