樂天啦啦隊女神林襄，擁有甜美臉蛋及火辣身材的她，吸引一大票粉絲追隨，IG追蹤人數更是突破140萬，而近期她推出的桌曆與寫真書也紛紛到貨，粉絲也標記林襄與她分享收到的桌曆，當中一組「濕身辣照」更是直接電暈一票粉絲。

林襄人氣近年來不斷飆升，她也經常在社群中與粉絲互動，昨（2）日林襄轉發粉絲收到寫真桌曆的限時動態，照片中林襄身穿白色薄紗透膚洋裝，坐在裝著水的浴缸中，低胸設計炸出「E級曲線」，搭配林襄撫媚的動作及眼神，看起來相當誘人。

林襄轉發粉絲購買的寫真。(圖/截圖自林襄IG)

事實上，林襄在2021年經徵選加入樂天啦啦隊，除平時在球場上應援之外，也經常上遍各大綜藝節目，今年更主持4個網路節目《HELP！女孩花惹FUN》、《女孩花啾玩》、《懿想天開-要去哪裡玩》、《威廉沈歡樂送》，更擔任《全明星運動會》黃隊經理，甚至近期因Sandy（吳珊儒）待產，本土天王吳宗憲更是親自點名要力邀林襄代班主持。

不過，人紅是非多林襄過去爭議不斷，先前她被媒體拍到在街上大抽電子菸，當時更有網友挖出她曾說不吸菸的影片打臉，而經紀人也出面回應：「這是不好的行為，是不良示範，很抱歉，她會努力戒掉」。

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