綜觀近一周國際棉花期貨反彈走高，周初因美棉出口週報的利空報告，以及宏觀面的不確定性，市場對棉花需求復甦前景看衰的預期，致周一期棉失守80美分大關，創11月2日以來低點，不過周二起在市場預期美升息步伐趨緩，美元順勢回落，加上國際油價漲逾2美元，以及有跡象表明棉花供應緊縮，加上中國部份城市放寬防疫封控，在需求復甦的樂觀情緒，提振棉市展開反彈攻勢，為連3日收漲，截至周四(12/1)ICE主力3月期棉於每磅78.95-84.85美分波動，較前一周反彈5.8%。

上周五(11/25)ICE棉花期貨大跌逾3%，上周美棉出口為淨負數引發拋售，美元指數上漲也給市場施加壓力，主力3月合約盤中跌至80美分關口，棉花需求復甦前景遙遙無期和宏觀面的不確定性，使棉價交投震盪，周一(11/28)ICE棉花期貨失守80美元大關，美棉出口週報的利空影響持續，市場對棉花消費的預期持續看空，同時原油和穀物下跌，也令棉市帶來進一步承壓，周二(11/29)ICE棉花期貨止跌回升，終止連2跌，由於期棉在跌破80美分後，棉價連續大跌之後出現逢低買盤，隨著美元指數回落，和週邊穀物市場的上漲，提振棉價反彈上漲，周三(11/30)ICE棉花期貨漲停，並創二周高點，隨著宏觀面政策的調整，市場對中國需求前景重燃希望，預期將對未來的棉花消費增長有利，加上美元指數再度下跌，市場湧現更多買盤，亦支撐棉價勁漲，周四(12/1)ICE棉花期貨連續第三個交易日收漲，美聯準會Fed主席鮑爾表明央行最快可能在12月放緩升息步伐，致美元持續走疲，加上國際油價漲勢支撐，為棉價帶來上漲助力。

鄭棉期貨窄幅震盪，截至周四(12/1)主力1月期貨近一周盤面於每噸13255-13420人民幣，由於新疆因風雪天氣及防控工作影響，籽棉收購進度放緩，目前市場整體交售數量較少，而下游需求低迷，終端使用者仍多觀望，採購積極性偏低，疊加期貨價格弱勢震盪，預計短期棉花價格震盪整理。

影響價格波動品項有:(20221125-20221201)

11/28主力3月美棉報78.95美分，跌近一個月新低。

11/30美棉庫存量為8901包，持於4個月高位。

11/30美棉現貨報83.57美分，漲逾5%，創月初來最大單日漲幅。

12/1中國棉花328級價格指數每噸14932人民幣，近一個月跌3%。

12/1主力3月美棉報84.85美分，為連3紅，並創2周高點。

12/1近月鄭棉報13400人民幣，終止連2跌，並創一周新高。

12/1美棉現貨報83.85美分，較月初漲近9%。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)