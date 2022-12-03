近日，張蘭與前媳婦大S之間再掀風波，昨(2)日，張蘭於直播中，圖文並茂的描述了大S家會有天價電價的驚人原因。對此，不只S媽出面駁斥。網友們也指出其中「1關鍵」原因打臉張蘭，紛紛留言直呼：「太誇張了！」

汪小菲先前因不滿大S指控他積欠500萬元生活費一事，在微博上一連更新數篇貼文隔空開罵大S一家，並強調不願再幫他們付電費了，接著曬出一張明細表自清，而當中引來網友矚目的是大S家七到九月電費，金額竟高達9萬4201元，數字相當龐大，還引來大陸網友討論台灣電價是否真的比較貴。

張蘭昨日開啟直播，內容除了帶貨外，還以畫圖的方式攻擊大S家天價電費的背後原因，她以犀利的言詞稱大S的家人都將自己家的電表連到大S家中，才導致大S家的電費暴增，暗指S家故意要坑汪小菲，消息一出，頓時在網上掀起熱議。不過就有網友指出張蘭的說法太誇張，留言表示：「這說法有點過於誇張吧，幾個不同地方的電表能接在一起」、「各家的地址都不一樣，要如何接在一起」、「不同的住宅、不同的社區，還蠻好奇要如何接在一起的」，更有人明白地裡位置，反問：「帝寶跟大S家（台北信義）離了4公里，請問電表怎麼拉在一起」。

而除了電費爭議，張蘭在同一場直播中，更是炮火猛烈狂暗諷大S現任老公具俊曄，稱具俊曄此前正在看的房子，竟是汪小菲10年前買給S媽的第一套房子。不過，根據《壹蘋新聞網》報導，S媽雖未對房子一事發表看法，但直球回應了電費問題，指出夏天炎熱，在家需要開冷氣，自然電費會比平時較高。