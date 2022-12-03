北市立委補選國民黨籍參選人王鴻薇今上午前往參加民權國小校慶，會前受訪。（陳薏云攝）

北市立委補選國民黨籍參選人王鴻薇與民進黨籍參選人吳怡農皆為松山區民權國小畢業，今上午兩人在參加國小校慶，同場不同台，王鴻薇強調自己每年都會來校慶，更酸這兩年都沒看過吳怡農，好像是選舉才來，吳怡農則表示，前兩年因為疫情沒有參加，過往都有參加。

吳怡農今原定8點前往民權國小校慶，後選擇先前往家長會與家長會代表會面，而王鴻薇則約8點40抵達民權國小，也先行接受媒體訪問。

王鴻薇表示，自己是選區民意代表，民權國小校慶每年都來，而不是選舉才來，吳怡農先生好像選舉才來，他雖然是校友，但過去幾年都沒有看到吳怡農先生，等下大家可以問問，這兩年他有來過嗎？自己是沒有看過他。

而吳怡農約於9時受訪表示，今天是很開心的日子，母校民權國小校慶又是運動大會，因此來跟家長會長朋友、學弟學妹們鼓勵，對於王鴻薇的質疑，吳則表示，自己每一年都在這邊，疫情期間除外。

當媒體再追問去年前年是否有來時，吳怡農顯得有點不耐，強調今天的重點是什麼？還有誰有其他問題嗎？校慶都會來，今天也是跟家長朋友聚在一起，大家都常常看到我，並反問媒體「我不知道你還要我說甚麼？」