口罩政策鬆綁，12月1日起室外免戴口罩，重症加護醫學病房醫師陳志金表示，口罩政策鬆一半，其實造成執行上有些困難，舉例來說，去吃Buffet口罩就要穿脫許多次，陷入一個無限輪迴，造成民眾很大的困擾。且室內餐廳的老闆與客人都要戴口罩，但兩步之遙外的戶外餐車，老闆和客人卻不用戴，實在很有趣。

陳志金今在臉書分享，口罩政策「部分」鬆綁，在室外空間或在室內用餐的時候不用戴口罩，但這樣的規定，卻使得民眾在執行上出現了一點困難，其中最困擾的可能就是去自助餐廳吃Buffet。

陳志金指出，進入自助餐廳的時候要戴口罩，就座以後可以脫口罩，起身取食物的時候要戴口罩，回座位開始吃飯免戴口罩，去洗手間要戴口罩，到櫃檯結帳要繼續戴口罩，但離開餐廳到室外以後可以脫掉口罩。其中在取餐和用餐的過程將無限循環，直到吃飽準備結帳為止。

陳志金表示，把口罩脫掉以後，有些人會套在手臂上、有些人直接放桌上，也有人摺一摺就放口袋，此時的口罩就算有保護作用，但其實早就汙染各個地方了，特別是自己的手。倘若口罩已沒有保護作用，就只是戴個形式而已的話，還有需要繼續戴嗎？

陳志金也說，昨晚還看到一個有趣的對比，在室內的餐廳裡面，老闆和等待的客人都戴著口罩，但就在兩步之遙的「戶外餐車」，老闆與等待的客人都沒有戴口罩，不知道大家怎麼看這件事情。他的結論就是，怕麻煩的人，可以選擇不要去吃Buffet。