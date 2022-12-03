486團購年底即將歡慶12周年，創辦人兼董事長的486先生陳延昶宣布啟動接班計畫，預計2023年底交棒，由視覺設計總監王衍築升任執行長。

486先生指出，電商是一種跳脫傳統的特殊銷售模式，考驗敏感度、反應力和創新，曾考慮是要交棒兒女還是尋找專業經理人，最終拔擢最了解公司文化又擁有「486 DNA」的視覺設計總監王衍築升任執行長。

486先生近兩年相信「保值為王」，從黃金、台股到國內外房地產，近期更積極投入美債。486先生表示，透過業外投資為公司創造穩定的收入，讓公司未來的營運更無後顧之憂。他認為，接掌公司不可能百分之百判斷正確或決策零失誤，但只要不傷筋動骨，「花錢能買到的經驗最划算」這是他給執行長的第一句話。

王衍築在486團購任職甫滿3年即被委以重任，486先生表示，首重延續公司文化和精神，強化營運動能並持續照顧員工。若一切按照計畫順利進行，將於明年底正式退休轉任顧問。