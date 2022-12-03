繼前新竹市長林智堅論文被台大認定抄襲後，最有希望接任民進黨主席的桃園市長鄭文燦，2日也因台大碩士論文抄襲遭撤銷學位，而兩人的指導教授、現任國安局長陳明通神隱，對此，北市立委補選國民黨籍參選人王鴻薇3日上午受訪時表示，更關心台大要不要處理指導教授陳明通？陳明通要不要道歉？

針對鄭文燦遭撤銷碩士，王鴻薇表示，論文抄襲一碼歸一碼，除了林智堅，現在又冒出鄭文燦，「台大要不要處理陳明通、陳明通要不要出來道歉？前有林智堅，後有鄭文燦」，而陳明通都是指導教授，如果學生涉及抄襲、違反學術倫理，根據規定當然要連帶受處置。

王鴻薇認為，不能因為陳明通是局長就可以免除責任，「更誇張的是，陳明通前幾天還在立法院公然說『林智堅沒有抄襲』，現在鄭文燦也道歉了，請問指導教授怎麼對外交代？」

另立委補選民進黨籍參選人吳怡農僅簡單回應「完全尊重學術專業，也完全尊重每一個當事人申訴的權利。」