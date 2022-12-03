銷魂麵誘人！「Uber Eats」送餐「Food Panda」取餐 外送員偷餐遭法辦

民眾今年11月8日晚間利用手機APP程式「Uber Eats」美食平台訂購銷魂麵套餐、價值600元，外送員將餐點送至新北市永和區某社區後離開，豈料另一家業者「Food Panda」外送員44歲梁姓男子趁機直接偷走餐點，警方獲報循線約談梁男到案，他辯稱「因為肚子餓了！」警詢後依竊盜罪嫌函送法辦。

警方調查，民眾今年11月8日晚間透過「Uber Eats」美食平台訂購「大師兄銷魂麵舖牛肉麵及銷魂麵套餐、麻辣鴨血加豆腐及豆皮銷魂麵套餐」，價值共600元，外送員將餐點送至永和區某社區警衛室後離開，民眾前往取餐卻發現餐點不翼而飛。

永和警獲報調閱監視器發現，「Uber Eats」外送員送餐後離開，不久後「Food Panda」美食平台的外送員梁姓男子騎車經過該處，竟趁機偷走餐點後騎車離開。警方依據車牌約談梁男到案，他辯稱「因為肚子餓了！」警詢後依竊盜罪嫌函送法辦。