台北市第三選區（中山、北松山）立委補選將於明年1月8日投票，國民黨最後一刻確定徵召台北市議員王鴻薇參選，藍營也展現大團結氣勢表達支持，不過台北市議員秦慧珠昨逆風發文，在臉書透露自己做了24小時的備援投手，只睡了2.5小時，似乎不滿白忙一場。對此，王鴻薇今（3）日受訪時表示，昨天已致電給秦慧珠，她也對在過程中受困擾的同志，感到很抱歉。

王鴻薇從害怕背負「落跑」罵名到「為大局而戰」，最終點頭參選北市立委補選，秦慧珠則在透露，在王鴻薇天人交戰的過程中，自己曾接到市黨部主委黃呂錦茹的電話，拜託她為黨出戰，自己為此只睡了2個半小時，忙了一天一夜，做了24小時的備援投手，字句似乎不滿被耍，白忙一場。

對此，王鴻薇今出席民權國小校慶，她受訪時表示，自己並不清楚過程，但是有看到秦慧珠議員臉書說明，她也在昨天打電話給對方，「在過程裡面有任何同志因此受困擾，我很抱歉。」