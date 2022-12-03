籃網3日從一開賽就完全壓著作客的暴龍打，甚至一度領先暴龍到36分之多，不過暴龍全力反撲，打到讀秒階段追成只差7分，幸好接下來籃網穩穩4罰俱中，最後仍以114比105擊退暴龍，勇奪最近4連勝，排名也升到東區第7，籃網今天表現最佳的是厄文，他拿27分、5助攻與4籃板。

近況極佳的籃網，今天從一開賽就全面強勢進攻，完全把暴龍踩在腳下，光是打完首節，籃網就以41比17大幅領先，來到次節，籃網更把領先幅度擴大到30分以上，上半場結束，籃網72比49領先，厄文半場摘17分，喬哈里斯14分。

不過暴龍並未宣告放棄，靠著阿奴諾比、席亞卡、范維利特等人火力，暴龍下半場逐漸縮小雙方差距，甚至打到最後37.8秒，暴龍把比數追成103比110，可惜接下來杜蘭特先是兩罰俱中，然後塞斯柯瑞同樣兩罰俱中，籃網有驚無險留勝。

籃網先發五人得分全都上雙，除了厄文，杜蘭特也拿17分、9籃板及7助攻，喬哈里斯17分，克萊斯頓15分、9籃板，歐奈爾11分，相隔快兩年沒打球的華倫今天宣告傷癒復出，也幫籃網貢獻10分；暴龍以席亞卡24分最高，阿奴諾比21分。