桃園市長鄭文燦台大碩士論文被認定抄襲並撤銷學位。國民黨主席朱立倫今表示，他也是桃園人，市長論文竟抄襲，很遺憾也覺得滿丟臉，蔡英文總統身為國家領導人，長期以來瞎挺抄襲，已讓全民印象深刻，應向全民道歉。國民黨桃園市長當選人張善政則說，相信鄭仍會專心交接市政，期待鄭未來有很好發展。

對於鄭文燦論文抄襲，朱立倫表示，他也是桃園的一份子，豈料市長的論文竟是抄襲的，且還被他的母校台大「認證」抄襲，感到遺憾也覺得「滿丟臉」，籲鄭要誠心道歉面對。朱提到，蔡英文過去長期以來，身為國家領導人卻不管道德是非，瞎挺、硬挺、挺抄襲，已讓全民留下深刻印象。

朱立倫喊話，無論是前新竹市長林智堅或鄭文燦，接下來還會有很多民進黨人士的抄襲，蔡英文是否該出面向全民道歉，前期為了選舉亂挺，甚至還攻擊母校，這些事都應說明清楚，相信台灣還是需要回到善良、有是非與道德觀的社會。

張善政則說，鄭文燦已對外道歉，相信鄭會繼續專心市政，和他們搭配把交接做好，也期待鄭未來有很好的發展，繼續為桃園打拚。