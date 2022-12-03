包括超速、闖紅燈、跨越雙黃實線、未禮讓行人等監控設備，12個路段將在12月8日零時起正式上路。（警察局提供／吳建輝彰化傳真）

除了傳統超速、闖紅燈之外，還增加直行車占用左轉專用車道、左轉車占用直行專用車道、跨越雙白線等違規行為等影像執法。（警察局提供／吳建輝彰化傳真）

交通警察隊強調，新增的12處科技執法路段，將在12月8日零時起正式啟用，提醒用路人確實遵守交通規則，切勿心存僥倖，冒險違規行駛，確保行車秩序及交通安全，以維護廣大民眾之交通安全。（警察局提供／吳建輝彰化傳真）

據統計彰化縣車禍死亡人數相較去年同期增加47人，嚴重到被交通部列管，經過分析彰化縣近3年路口事故、違規等因素，今年一口氣新增12處科技執法路段，包括超速、闖紅燈、跨越雙黃實線、未禮讓行人等監控設備，12個路段將在12月8日零時起正式上路。

彰化縣警察局公布12個科技執法路段，包括彰化市中正路2段與中華路口、新平路與環河路口、員林市萬年路與靜修路口、花壇鄉東外環路與灣福路口、伸港鄉濱海路與工一路口、和美鎮美港公路與彰新路6段路口、埔心鄉中正路1段與武聖路口、永靖鄉東彰路7段與湳底路口、社頭鄉員集路與崙饒路口、福興鄉臨海路與福正路口、社頭鄉中山路1段與和平三路口，以及秀水鄉彰鹿路與民意街口。

彰化縣交通警察隊表示，交通部在今年1月行政院會中提報，近年道路交通事故死傷人數持續增加，引起社會關注，為改善國內交通事故死傷情況，決議增設路口科技執法設備，因此這次在全國增設188處路口科技執法設備中，彰化一共獲得核定補助建置12處。

交通警察隊說，分析近3年路口事故、違規及環境等因素，針對12處肇事(違規)路口設定重點取締項目，除了傳統超速、闖紅燈之外，還增加直行車占用左轉專用車道、左轉車占用直行專用車道、跨越雙白線等違規行為等影像執法。

交通警察隊強調，新增的12處科技執法路段，將在12月8日零時起正式啟用，提醒用路人確實遵守交通規則，切勿心存僥倖，冒險違規行駛，確保行車秩序及交通安全，以維護廣大民眾之交通安全。