長榮航空(2618)今年與慕尼黑機場12月2日至4日在圓山花博公園花海廣場，聯合設置宣傳展位，參加德國經濟辦事處主辦的第三屆「德國商品X聖誕市集」活動，現場除了佈置各式濃濃聖誕氣氛的造景，也將提供多項好禮以及送出機票大獎。

長榮航空11月3日開闢台北-慕尼黑航線，每周提供4班的飛航服務，拉近台、德兩地民眾的距離，為了讓民眾在台灣也能感受到超過600年的傳統德國聖誕文化，今年特別與慕尼黑機場攜手合作，共同打造聖誕主題拍照專區，有可愛的絨毛飛機與著名的慕尼黑新天鵝堡，以繽紛燈光襯托，吸引民眾合影留念；攤位的另一側還有從慕尼黑空運來台的跳舞機、德國傳統薑餅。

長榮航空為了慶祝「德國商品X聖誕市集」的開幕，民眾只要現場加入長榮航空LINE官方帳號，就能獲得長榮航空商務艙米果、慕尼黑機場鑰匙圈及大會集點1枚，集滿10點就可參加抽獎，幸運兒可獲得台北-慕尼黑來回經濟艙免費機票2張，搭配由慕尼黑機場公司贊助的慕尼黑城市旅遊大禮包的超值大獎，包括四星級飯店住宿、城市旅遊通行證、100歐元餐廳抵用券等。